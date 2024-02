Grocery Outlet Holding Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Stimmung der Anleger bezüglich Grocery Outlet in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die daraufhin ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In diesem Zeitraum standen besonders positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Grocery Outlet innerhalb von 7 Tagen überverkauft sind, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt jedoch eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz über einen längeren Zeitraum deuten auf eine starke Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die positive Änderung der Stimmungsrate entspricht ebenfalls einer Einschätzung als "Gut"-Wert. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Grocery Outlet in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Grocery Outlet von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das Kursziel für die Aktie der Grocery Outlet liegt im Mittel bei 33,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 25,09 Prozent ergibt und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Grocery Outlet die Einschätzung "Gut".