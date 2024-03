Grizzly Discoveries Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Grizzly Discoveries verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -41,01 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors von -18,99 Prozent liegt Grizzly Discoveries um 41,01 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Grizzly Discoveries ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -3,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Grizzly Discoveries-Aktie bei 0,05 CAD liegt, was 40 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 0,03 CAD liegt. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,03 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Grizzly Discoveries liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, befindet sich bei 50 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Grizzly Discoveries auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.