Gritstone Oncology Quartalsbericht: Gewinnerwartungen und Kursprognosen im Fokus

In Kürze wird das Biotechnologie-Unternehmen Gritstone Oncology aus EmeryVille, USA seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Auch die Kursentwicklung der Gritstone Oncology Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird interessant sein.

Die Präsentation der neuen Quartalszahlen steht in nur 55 Tagen an. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 157,91 Millionen Euro ist das Unternehmen gespannt darauf, wie die Zahlen an der Börse aufgenommen werden. Experten gehen laut Datenanalyse davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal 2022 konnte Gritstone Oncology noch einen Umsatz von 404,22 Tausend Euro verbuchen. Nun wird mit einem Rückgang um -38,80 Prozent auf 2,05 Millionen Euro gerechnet. Auch...