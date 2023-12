Gritstone Oncology Aktie: Das war ja klar …

Die Biotechnologie-Aktie von Gritstone Bio weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel. Die Redaktion bewertet sie daher als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Gritstone Bio von Analysten insgesamt positiv eingestuft, mit 3 "Gut"-Einstufungen und keiner "Schlecht"-Bewertung. Langfristig wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 7,5 USD. Dies würde einer erwarteten Kursentwicklung von 303,23 Prozent entsprechen, was die Analysten zu der Einschätzung "Gut" für die Aktie von Gritstone Bio führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,04 USD lag, während er am letzten Handelstag bei 1,86 USD lag, was einem Unterschied von -8,82 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,8 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+3,33 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Gritstone Bio.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf Gritstone Bio diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.