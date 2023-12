Australian Silica Quartz Group Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien maßgeblich beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen spielen dabei eine wichtige Rolle. In Bezug auf die Diskussionsintensität von Australian Silica Quartz wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Australian Silica Quartz bei 0,05 AUD verläuft. Dies führt zu einer positiven Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,058 AUD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +16 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,05 AUD, was ebenfalls einem positiven Signal von +16 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben klare Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Australian Silica Quartz. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Zusammenhang wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Australian Silica Quartz herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,24, was bedeutet, dass hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Australian Silica Quartz-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

