Gritstone Oncology Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Gritstone Bio-Aktie erhält von Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating. Von den 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 8 USD, was einen möglichen Anstieg um 260,36 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,22 USD) bedeutet. Somit erhält das Unternehmen von den Analysten eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Gritstone Bio in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Gritstone Bio-Aktie im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche und der Biotechnologie-Branche unterdurchschnittlich ist. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Gritstone Bio-Aktie.