Gritstone Oncology Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Gritstone Bio-Aktie hat in den letzten Tagen einige Veränderungen durchgemacht. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 2,03 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,78 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -12,32 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1,77 USD, was einen Abstand von +0,56 Prozent bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gritstone Bio-Aktie aktuell mit einem Wert von 37,88 als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 40, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Gritstone Bio-Aktie ist insgesamt "Schlecht", da in den sozialen Medien mehrheitlich negative Meinungen geäußert wurden und sich das Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass von insgesamt 3 Analystenbewertungen alle als "Gut" eingestuft wurden, was zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier führt. Die Kursziele der Analysten deuten auf eine mögliche Steigerung um 321,35 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,78 USD hin, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Insgesamt wird die Gritstone Bio-Aktie daher von den Analysten positiv bewertet, obwohl das Anleger-Sentiment eher negativ ausfällt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in den kommenden Tagen entwickeln wird.