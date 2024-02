Gritstone Oncology Aktie: So nicht zu erwarten!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Gritstone Bio in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer weist auf eine negative Stimmung hin, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen über Gritstone Bio liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gritstone Bio-Aktie beträgt 72, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daraus resultiert ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite für Gritstone Bio beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" bezüglich der Anleger-Stimmung.