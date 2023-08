Gritstone Oncology Aktie: Analysten erwarten Wertverlust und Umsatzrückgang im Jahresvergleich

Die Gritstone Oncology Aktie hat in den letzten 30 Tagen deutlich an Wert verloren und der Kurs ist um -13,59% gesunken. Die Analysten sind auch eher pessimistisch, was die langfristige Entwicklung betrifft. Auf Jahressicht wird erwartet, dass der Umsatz um -16,80% zurückgeht und der Gewinn um +6,80% auf -105,01 Mio. EUR sinkt.

Die Quartalsbilanz für das 3. Quartal wird in 66 Tagen erwartet und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Die Experten gehen davon aus, dass Gritstone Oncology einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen wird. Der bisherige Verlust soll sich jedoch verringern und voraussichtlich um +2,90% auf -27,08 Mio. EUR fallen.

Für Aktionäre stellt sich nun die Frage, wie sie auf diese Zahlen reagieren sollen. Die Schätzungen zeigen eine unsichere Entwicklung auf...