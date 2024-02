Grinm Advanced Materials Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Aktienkurs von Grinm Advanced Materials verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,33 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -25,2 Prozent, was bedeutet, dass Grinm Advanced Materials eine Outperformance von +4,88 Prozent erzielt hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -11,5 Prozent, wobei Grinm Advanced Materials um 8,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Grinm Advanced Materials in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine neutrale Bewertung. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz wurde verzeichnet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Grinm Advanced Materials derzeit bei 12,61 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 10 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -20,7 Prozent zum GD200, was zu einer negativen Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 11,48 CNH, was einer Distanz von -12,89 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" eingestuft.

Ein weiteres wichtiges Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Grinm Advanced Materials liegt bei 52,14, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 64,75 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.