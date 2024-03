Grinm Advanced Materials Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Aktienkurs von Grinm Advanced Materials verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,95 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt um -24,68 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Grinm Advanced Materials eine Outperformance von +1,73 Prozent erzielt hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -15,89 Prozent, und Grinm Advanced Materials lag 7,06 Prozent darunter. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Grinm Advanced Materials bei 11,13 CNH liegt, was -9,66 Prozent unter dem GD200 (12,32 CNH) ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 10,8 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,06 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Grinm Advanced Materials-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor kurzem hauptsächlich positive Meinungen zu Grinm Advanced Materials veröffentlicht. Allerdings gab es weder starke positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen in den letzten Tagen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen jedoch, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit sechs Schlecht-Signalen und keinem Gut-Signal. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Grinm Advanced Materials liegt aktuell bei 37,93 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,15, dass die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Grinm Advanced Materials daher für diesen Punkt unserer Analyse mit "Neutral" bewertet.