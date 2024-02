Grinm Advanced Materials Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Roth CH Acquisition V Co":

In den letzten Wochen gab es bei Grinm Advanced Materials eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine negative Tendenz zeigt. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Grinm Advanced Materials in dieser Hinsicht also eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile auf 12,53 CNH, während der aktuelle Kurs bei 10,1 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -19,39 Prozent zum GD200 und einer entsprechenden "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 11,3 CNH, was einen Abstand von -10,62 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Grinm Advanced Materials.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Grinm Advanced Materials beträgt derzeit 26,94 Punkte, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch -verkauftheit an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse also mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie hat die Aktie von Grinm Advanced Materials im letzten Jahr eine Rendite von -20,33 Prozent erzielt, was 1,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" übertrifft die Aktie den Durchschnitt um 7,88 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit einem "Gut" bewertet.