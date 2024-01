Grinm Advanced Materials Aktie: Ruhig bleiben!

Die technische Analyse von Grinm Advanced Materials zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 13,2 CNH beträgt, während der aktuelle Kurs bei 11,87 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -10,08 Prozent zum GD200 hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12,7 CNH, was einen Abstand von -6,54 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Grinm Advanced Materials gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird dieser Aspekt als "Neutral" bewertet, genauso wie die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge.

Im Branchenvergleich erzielte Grinm Advanced Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,78 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um -5,93 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +3,15 Prozent. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 14,04 Prozent erzielte, liegt Grinm Advanced Materials um 16,82 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Grinm Advanced Materials wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,49 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,42 Punkten, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.