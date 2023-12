Grinm Advanced Materials Aktie: Hilfe!

Der Blick auf weiche Faktoren bei der Beurteilung einer Aktie, wie zum Beispiel das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien, zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Grinm Advanced Materials in den letzten Monaten eher gering war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für diesen Faktor. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Grinm Advanced Materials.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Grinm Advanced Materials mit -4,87 Prozent mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", die eine mittlere Rendite von -7,29 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Grinm Advanced Materials mit 2,42 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, zeigt, dass die Grinm Advanced Materials-Aktie derzeit überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis ist sie jedoch weder überkauft noch -verkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Grinm Advanced Materials.

Die Anleger-Stimmung bei Grinm Advanced Materials in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 2 "Schlecht"- und 6 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.