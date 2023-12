Grinm Advanced Materials Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen beim Sentiment und Buzz rund um Grinm Advanced Materials. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen, daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat in letzter Zeit jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Grinm Advanced Materials ist hingegen positiv. In den sozialen Medien überwiegen die positiven Meinungen, und die Diskussionen konzentrieren sich auf die positiven Themen rund um das Unternehmen. Auch die analytische Seite zeigt hauptsächlich positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Grinm Advanced Materials mit 12,49 CNH aktuell -1,58 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies wird als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, zeigt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -6,3 Prozent und führt somit zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Grinm Advanced Materials zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis keine überkauften oder überverkauften Signale. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 erhalten eine "Neutral"-Bewertung, was zu einem Gesamt-Rating von "Neutral" in diesem Abschnitt führt.