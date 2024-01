AB Grigeo Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die technische Analyse der Grigeo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,92 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,095 EUR liegt damit deutlich darüber, was einer Abweichung von +19,02 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 0,98 EUR liegt, zeigt eine positive Abweichung von +11,73 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Die einfache Charttechnik ergibt insgesamt also ein "Gut"-Rating für die Grigeo-Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Grigeo-Aktie wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Diskussionen, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ über Grigeo geäußert.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Rating für die Grigeo-Aktie. Der RSI7 liegt bei 16,67 und der RSI25 bei 23,04, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität über Grigeo, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.