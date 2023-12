AB Grigeo Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Diskussionen über Grigeo auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "neutral" eingestuft werden sollte.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Grigeo beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 40 Punkte, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 27,78, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier überverkauft ist. Somit wird Grigeo in Bezug auf den RSI abweichend als "gut" eingestuft.

Der gleitende Durchschnittskurs der Grigeo beläuft sich auf 0,91 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,994 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +9,23 Prozent, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Der GD50 liegt derzeit bei 0,96 EUR, was die Aktie aus dieser Sicht als "neutral" einstuft. Insgesamt wird Grigeo daher mit "gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Grigeo deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordern eine "neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "neutral" führt. Insgesamt wird Grigeo in diesem Punkt als "neutral" eingestuft.