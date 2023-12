AB Grigeo Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu analysieren. Aktuell wird die Grigeo-Aktie mit einem RSI-Wert von 3,39 als überverkauft betrachtet, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 17, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,91 EUR für die Grigeo-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,1 EUR, was einem Unterschied von +20,88 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in charttechnischer Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,97 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +13,4 Prozent über diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Grigeo ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität zu Grigeo hat in den vergangenen Monaten keine signifikanten Veränderungen gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Grigeo ein "Neutral"-Wert.