Grifols weiht neue hochmoderne Produktionsanlage in Irland ein / Standort soll weltweit steigende Nachfrage nach Plasmamedikamenten decken

Barcelona, Spanien (ots) -- Die Produktionsanlage in Dublin verdreifacht die jährliche Kapazität von Grifols für die Abfüllung seines innovativen flexiblen Behälters ALBUTEIN FlexBag(TM). So soll die steigende Nachfrage nach Albumin weiterhin gedeckt werden, dem am häufigsten vorkommenden Plasmaprotein.- Die bedeutende Erweiterung stärkt auch die seit langem bestehende Rolle des Standorts als globales Logistik- und Lieferzentrum. Grifols ist seit zehn Jahren in Dublin vertreten. Für Irland sprechen die vielfältigen und qualifizierten Arbeitskräfte, die strategische Lage und das unternehmensfreundliche Umfeld.- Die neue Anlage ist ein weiteres Beispiel für die Grifols-Investitionen in Europa. Sie erweitert die derzeitigen weltweiten Kapazitäten, um die steigende Nachfrage nach Plasmamedikamenten zu befriedigen.Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit führender Anbieter von Arzneimitteln aus Blutplasma, weiht heute eine neue Albumin-Reinigungs- und Abfüllanlage an seinem globalen Produktions- und Lieferzentrum in Dublin, Irland, ein. Ein Meilenstein in der kontinuierlichen Expansion eines Standorts, der eine immer wichtigere Rolle bei der Herstellung, Verpackung und dem Vertrieb von Grifols-Therapien weltweit spielt.Die neu errichtete Anlage erweitert die hochmodernen Einrichtungen von Grifols in Grange Castle vor den Toren der irischen Hauptstadt um mehr als 17.000 m². Sie ist Teil des kontinuierlichen globalen Wachstums des Unternehmens und der Investitionen in wichtige Plasma-Infrastrukturen, um mehr Patienten in mehr Teilen der Welt mit mehr Medikamenten zu versorgen.Die Anlage verdreifacht die jährliche Produktionskapazität für die Abfüllung des flexiblen Behälters ALBUTEIN FlexBag(TM) von Grifols. Dieser Behälter ist in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Albumin-Konzentrationen erhältlich. Er bietet eine innovative Alternative für die Lagerung und den Transport von Albumin sowie für die Verabreichung der Therapie an Patienten.Es wird erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Albumin, ob in Beuteln oder in Fläschchen, in den nächsten fünf Jahren um durchschnittliche 5% jährlich wachsen wird[1]. Albumin, das am häufigsten im Plasma vorkommende Protein, wird verwendet, um Flüssigkeitsverluste zu ersetzen, das lebenswichtige Blutvolumen wiederherzustellen und weit verbreitete Krankheiten wie Zirrhose zu behandeln. Grifols treibt auch seine potenzielle Verwendung zur Behandlung neurologischer degenerativer Störungen voran.Die hochmoderne Albumin-Produktionsanlage, in der die neuesten Ökoeffizienz-Technologien zur Einsparung von Energie und Wasser zum Einsatz kommen, ist das jüngste Beispiel für das branchenführende Design und Engineering von Grifols. Es ist die erste Anlage von Grifols, die zu 100% mit der BIM-Technologie (Building Information Modeling) geplant wurde, die eine Optimierung der Ressourcen ermöglicht."Die neue großartige Produktionsanlage in Dublin, in der die branchenführende Technik von Grifols zum Einsatz kommt, ist ein Zeichen für das Engagement des Unternehmens, weltweit in wichtige Infrastrukturen für die Plasmamedizin zu investieren, um mehr Patienten auf der ganzen Welt zu behandeln", so Víctor Grifols Deu und Raimon Grifols, Co-CEOs von Grifols.Grifols hat seit Gründung seiner ersten Niederlassung in Irland im Jahr 2012 fast 300 Millionen Euro in seine dortigen Aktivitäten investiert. Irlands vielfältiger und qualifizierter Talentpool, seine strategische Lage zwischen Nordamerika und Kontinentaleuropa und sein wirtschaftsfreundliche Geschäftsumfeld haben das Wachstum von Grifols vor Ort begünstigt. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an seinem Standort in Dublin, die Anzahl soll in den nächsten Jahren auf etwa 500 steigen.Dublin ist neben Barcelona, Clayton (North Carolina) und Los Angeles (Kalifornien) sowie dem Standort von Biotest in Dreieich (Deutschland) der fünfte Produktionsstandort von Grifols für wichtige Plasmamedikamente. Weitere im Bau befindliche Produktionsstätten von Grifols werden 2024 in Montreal und 2025 in Ägypten in Betrieb genommen."Ich begrüße die fortgesetzte Investition von Grifols in Irland und die 200 zusätzlichen Arbeitsplätze, die dadurch in Dublin entstehen werden", sagte Leo Varadkar, Tánaiste und Minister für Enterprise, Trade and Employment. "Nachdem Grifols seine Präsenz in Irland in den letzten zehn Jahren stetig ausgebaut hat, stärkt die weitere Expansion Dublin als wichtiges Zentrum für die weltweiten Aktivitäten des Unternehmens. Sie ist ein erneuter Beweis für die Rolle Irlands als wichtiges biopharmazeutisches und internationales Handelszentrum, das über hochtalentierte Arbeitskräfte verfügt."[1] Bericht des Marketing Research BureauÜber GrifolsGrifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen weltweit einsetzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der aus Plasma gewonnenen Arzneimittel und der Transfusionsmedizin und entwickelt, produziert und bietet innovative Gesundheitsdienstleistungen und -lösungen in mehr als 110 Ländern an.Die Bedürfnisse der Patienten und unser ständig wachsendes Wissen über viele chronische, seltene und weit verbreitete Krankheiten, die manchmal lebensbedrohlich sind, treiben unsere Innovationen bei plasmabasierten Therapien und anderen biopharmazeutischen Produkten zur Verbesserung der Lebensqualität voran. Grifols konzentriert sich auf die Behandlung von Krankheiten in einem breiten Spektrum von Therapiebereichen: Immunologie, Hepatologie und Intensivmedizin, Pulmologie, Hämatologie, Neurologie und Infektionskrankheiten.Als Pionier in der Plasmabranche baut Grifols sein Netz von Spendezentren weiter aus, das mit über 400 Zentren in Nordamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und China das größte der Welt ist.Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols ein umfassendes Portfolio an Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion sowie klinische Diagnosetechnologien. Wir liefern hochwertige biologische Produkte für die Life-Science-Forschung, für klinische Studien und für die Herstellung pharmazeutischer und diagnostischer Produkte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Instrumente, Informationen und Services, die es Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, auf effiziente Weise eine fachkundige medizinische Versorgung zu gewährleisten.Grifols, mit mehr als 27.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern und Regionen, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das Standards für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.Im Jahr 2021 belief sich der wirtschaftliche Effekt von Grifols in seinen Hauptgeschäftsländern auf 7,7 Milliarden Euro. Zudem schuf das Unternehmen 141.500 Arbeitsplätze, einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze.Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen B-Aktien von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte grifols.comHAFTUNGSAUSSCHLUSSDie in diesem Bericht enthaltenen Fakten und Zahlen, die sich nicht auf historische Daten beziehen, sind "Zukunftsprojektionen und Annahmen". Wörter und Ausdrücke wie "glauben", "hoffen", "antizipieren", "vorhersagen", "erwarten", "beabsichtigen", "sollten", "anstreben", "es wird geschätzt", "zukünftig" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf die Grifols-Gruppe beziehen, werden verwendet, um zukünftige Projektionen und Annahmen zu identifizieren. Diese Ausdrücke spiegeln die Annahmen, Hypothesen, Erwartungen und Vorhersagen des Managementteams zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wider, die einer Reihe von Faktoren unterliegen, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen können. Die zukünftigen Ergebnisse der Grifols-Gruppe könnten durch Ereignisse beeinflusst werden, die mit ihren eigenen Aktivitäten zusammenhängen, wie z.B. ein Mangel an Rohstoffen für die Herstellung ihrer Produkte, das Auftauchen von Konkurrenzprodukten auf dem Markt oder Änderungen des regulatorischen Rahmens auf den Märkten, auf denen sie tätig ist, um nur einige zu nennen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat die Grifols-Gruppe die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die potenziellen Auswirkungen dieser Ereignisse abzuschwächen. Grifols, S.A. übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsprognosen oder Annahmen zu veröffentlichen, zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erstellung dieses Berichts anzupassen, es sei denn, dies ist durch die geltende Gesetzgebung ausdrücklich vorgeschrieben. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien gemäß den Bestimmungen der folgenden spanischen Gesetzgebung dar: Königliches Gesetzesdekret 4/2015 vom 23. Oktober zur Genehmigung der Neufassung des Gesetzes über den Wertpapiermarkt; Königliches Gesetzesdekret 5/2005 vom 11. März und/oder Königliches Dekret 1310/2005 vom 4. November sowie alle Verordnungen zur Weiterentwicklung dieser Gesetze. Darüber hinaus stellt dieses Dokument kein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot oder eine Aufforderung zu einem Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot von Wertpapieren oder eine Aufforderung zu einer Abstimmung oder Genehmigung in einer anderen Rechtsordnung dar. Pressekontakt:Medienkontakte:Grifols Pressestelle Spanienmedia@grifols.comTel. +34 571 00 02Grifols Pressestelle DeutschlandRüdiger Litzbalitzba@delta-communications.deTel. +49 6172 265 97 12Investor Relations:inversores@grifols.cominvestors@grifols.comTel. +34 93 571 02 21