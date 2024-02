Grifols S wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse zeigt, dass die Grifols derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 12,04 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (10,42 EUR) um -13,46 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 11,88 EUR zeigt eine Abweichung von -12,29 Prozent, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Grifols liegt bei 44,76, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 50 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Grifols zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Dabei ist die Diskussionsintensität rückläufig und die Stimmungsänderung negativ.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen der historischen Daten einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Grifols-Aktie, wobei das technische Rating eher negativ und das Anleger-Sentiment eher positiv ausfällt.