Grifols S wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Grifols-Aktie beträgt aktuell 79, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, weshalb ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61,95, was bedeutet, dass Grifols hier weder überkauft noch -verkauft ist, und daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtanalyse der RSIs führt zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Grifols in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Auch hierfür bekommt Grifols eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Grifols eingestellt waren. Es gab zehn positive und drei negative Tage, wobei es an einem Tag keine eindeutige Richtung gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb Grifols eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Grifols für die Anlegerstimmung daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -17,4 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.