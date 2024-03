Grifols S Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Einschätzung von Aktienkursen ist nicht nur auf harte Faktoren wie Bilanzdaten beschränkt, sondern kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Die Analysten haben die Stimmung rund um Grifols auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wurde die Aktie mit "Gut" eingestuft.

Die Analyse wurde zusätzlich durch die Untersuchung von Handelssignalen erweitert. Hierbei wurden neun konkret berechnete Signale berücksichtigt, wovon sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" ergab. Somit wird Grifols hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft, jedoch auf Basis der Handelssignale als "Schlecht".

Ein weiteres Signal, die Relative-Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Grifols liegt bei 29,35 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 59,47 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Einschätzung auf "Gut" festgelegt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können ebenfalls neue Einschätzungen für Aktien liefern. Bei Grifols wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Grifols derzeit -11,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -29,15 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die beiden Zeiträume führt.