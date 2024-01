Griffon Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Aktienkurs von Griffon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Griffon damit 1298,04 Prozent unter dem Durchschnitt (1382,04 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 2305,24 Prozent. Griffon liegt aktuell 2221,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, zeigt an, dass der RSI der Griffon bei einem Niveau von 68,99 zur Einstufung "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 23,51 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung des RSI ist daher "Gut".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauprodukte) wird Griffon als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,33 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 48 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,31 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Griffon eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.