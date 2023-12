Griffon Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Aktienkurs von Griffon verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 53,78 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Bauprodukte-Branche im Durchschnitt um 235,98 Prozent, was zu einer Underperformance von -182,21 Prozent für Griffon führte. Auch der Industriesektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 142,91 Prozent, wobei Griffon um 89,13 Prozent unter diesem Wert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Griffon ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,41 auf, was 56 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Bauprodukte-Branche von 30 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Griffon zeigt einen Wert von 0, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass Griffon überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Griffon.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Griffon aktuell 1. Dies führt zu einer negativen Differenz von -15,76 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche. Daher erhält Griffon von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.