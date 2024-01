Griffon Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 74,21 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Griffon damit 1305,97 Prozent unter dem Durchschnitt von 1380,18 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Bauprodukte-Branche beträgt 2307,57 Prozent, wobei Griffon aktuell 2233,37 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich ein "Gut", da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Griffon liegt bei 65 USD, was einer erwarteten Entwicklung um 10,17 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 59 USD notierte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 40,62 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 59 USD liegt, was eine Abweichung von +45,25 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 51,03 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +15,62 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Griffon liegt bei 56,29, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 24, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Griffon-Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.