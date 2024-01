Griffon Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Diskussionen über Griffon auf Social-Media-Plattformen geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Griffon in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Griffon insgesamt eine Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut" und setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab keine Analystenupdates zu Griffon im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 65 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 10,36 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Griffon in diesem Abschnitt daher eine "Gut"-Bewertung.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt derzeit 15,59 und liegt 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 31. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Griffon nicht festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, weshalb Griffon in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Rating erhält.