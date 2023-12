Griffon Aktie: Eine neue Chance!

Griffon: Aktienanalyse und Bewertung

Die Griffon-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,27 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,04 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Griffon in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 53,78 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +39,71 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Griffon um 26,91 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Griffon liegt auf 7-Tage-Basis bei 7,19 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 21,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Griffon überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in beiden Kategorien eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Griffon sowohl bei der Diskussionsintensität als auch bei der Rate der Stimmungsänderung die Einschätzung "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Griffon-Aktie in Bezug auf Dividende und Sentiment neutral bewertet wird, während sie in den Kategorien Aktienkurs und Relative Strength Index eine gute Performance zeigt. Dies spiegelt sich in einer insgesamt neutralen Bewertung wider.