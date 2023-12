Griffin Mining Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien sind wichtige Indikatoren für die Marktlage. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. Bei Griffin Mining wurden diese Faktoren genauer unter die Lupe genommen.

Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Griffin Mining zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Griffin Mining bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Einschätzungen von Analysten zeigen überwiegend positive Meinungen. Im letzten Jahr wurden 2 positive und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 165 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 97,84 Prozent entspricht. Auf Basis der Analystenmeinungen erhält die Griffin Mining-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von Griffin Mining eine neutrale Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -1,34 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche neutrale Bewertung.

Was die Dividendenpolitik betrifft, so liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Griffin Mining aktuell bei 0, was zu einer negativen Differenz von -9,03 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Griffin Mining eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.