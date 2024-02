Griffin Mining Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse der Griffin Mining ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 87,13 GBP liegt, während der aktuelle Aktienkurs 96,6 GBP beträgt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +10,87 Prozent, was als "gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 91,65 GBP, was einer Distanz von +5,4 Prozent entspricht und ebenfalls als "gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "gut".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Griffin Mining beträgt 22,35, was im Vergleich zum Branchenmittel "Metalle und Bergbau" deutlich günstiger ist und auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 30,64, was einen Abstand von 27 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 2 Analysten die Bewertung "gut" und keine Analysten die Bewertung "neutral" oder "schlecht" für Griffin Mining abgegeben haben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "gut" bewertet. Für den aktuellen Kurs von 96,6 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 70,81 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 165 GBP ergibt. Auch dies wird als "gut" eingeschätzt, was insgesamt zu einer Bewertung des Titels durch institutionelle Analysten als "gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Griffin Mining liegt bei 72,73, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und wird als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "schlecht".

Die Analyse ergibt somit überwiegend positive Bewertungen für Griffin Mining auf Basis der technischen Indikatoren, des KGV und der Analysteneinschätzung, während der RSI auf eine überkaufte Situation hindeutet.