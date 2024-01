Griffin Mining Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse zeigt, dass die Griffin Mining derzeit ein "Gut" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 85,02 GBP, während der Aktienkurs bei 91,1 GBP liegt, was einer Abweichung von +7,15 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 85,74 GBP, was einer Abweichung von +6,25 Prozent entspricht und die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Analysten bewerten die Aktie von Griffin Mining auf langfristiger Basis ebenfalls als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wird die Aktie von 2 als "Gut", von 0 als "Neutral" und von 0 als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 165 GBP, was einer Erwartung von 81,12 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Griffin Mining bei 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,82 (Metalle und Bergbau) eine Unterbewertung um ca. 45 Prozent darstellt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 8,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Griffin Mining-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.