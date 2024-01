Viad Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Viad-Aktie hat sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einem positiven "Gut"-Rating führt. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität. Die Diskussionen über das Unternehmen haben zugenommen, was darauf hinweist, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich.

Analysten haben insgesamt 1 Bewertung für die Viad-Aktie abgegeben, die allesamt als "Gut" eingestuft wurden. Auch das durchschnittliche Kursziel von 40 USD weist auf ein Aufwärtspotential von 10,5 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass die Viad-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse der Viad-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +37,23 Prozent aufweist, was zu einem positiven "Gut"-Rating führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +15,4 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Viad-Aktie somit ein "Gut"-Rating sowohl in Bezug auf die Stimmung und Diskussionen der Anleger als auch in der technischen Analyse.