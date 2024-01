Griffin Mining Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die technische Analyse der Griffin Mining-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 84,65 GBP liegt. Dies liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 86,5 GBP, was einem Unterschied von +2,19 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Werte wird die Aktie als "neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 85,72 GBP liegt und somit auch zu einem "neutral"-Rating führt.

In den sozialen Medien wurde Griffin Mining in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt eine "gute" Einstufung der Anleger-Stimmung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive Einschätzungen zu Griffin Mining abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "guten" Empfehlung führt. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Bewertungen vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 165 GBP, was einer "guten" Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat die Griffin Mining-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,82 Prozent erzielt, was 29,63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "gut" auf dieser Ebene, aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich.