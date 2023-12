Griffin Mining Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Aktie von Griffin Mining weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 8 Prozent. Daher wird die Aktie der Griffin Mining aus heutiger Sicht als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analysten schätzen die Aktie von Griffin Mining langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 2 als gut und keine als schlecht eingestuft. Im letzten Monat gab es keine neuen Analysteneinschätzungen zu Griffin Mining. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 165 GBP, was einer Erwartung von 95,96 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Griffin Mining-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 48, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung, da auch hier die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Griffin Mining eine Rendite von 1,7 Prozent auf, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -20,01 Prozent, wobei Griffin Mining mit 21,7 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.