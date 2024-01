Griegood ASA Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Grieg Seafood Asa wird derzeit aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 74,68 NOK, während der Kurs der Aktie bei 68,3 NOK liegt, was einer Abweichung von -8,54 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 67,11 NOK, was einer Abweichung von +1,77 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 30,48 Punkte, was bedeutet, dass die Grieg Seafood Asa momentan als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 44,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Diskussionsintensität bezüglich der Grieg Seafood Asa langfristig eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt, mit insgesamt vier positiven und acht negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Grieg Seafood Asa daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.