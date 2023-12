Griechische Fregatte wird an Sicherheitsallianz vor Jemen teilnehmen

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland wird mit einer Fregatte an der von den USA geschmiedeten Sicherheitsallianz für das Seegebiet vor Jemen teilnehmen. Dies teilte der griechische Verteidigungsminister Nikos Dendias am Donnerstag im griechischen Fernsehen (ERT) mit. Die Operation "Prosperity Guardian" soll Handelsschiffe vor Angriffen der Huthi-Rebellen aus dem Jemen schützen, die von Israels Erzfeind Iran unterstützt werden. Für die griechische Handelsschifffahrt, die die größte der EU ist, sei die freie Fahrt durch alle Meere der Welt von entscheidender Bedeutung, hieß es aus Kreisen der Regierung in Athen am Donnerstag./tt/DP/tih