Grid Metals Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten 12 Monaten erzielte Grid Metals eine Performance von -65,79 Prozent, was eine Underperformance von -44,19 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche darstellt. Im Bereich "Materialien" lag die mittlere Rendite bei -21,6 Prozent, wobei Grid Metals um 44,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung für Grid Metals wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung zu.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Grid Metals interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung führten zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung.

Auf der fundamentalen Ebene beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 20,3 und liegt mit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 331. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.