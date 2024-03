Grid Dynamics Holdings Aktie: Abwarten

Die technische Analyse der Grid Dynamics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 11,89 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,37 USD weicht um +4,04 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 13,14 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -5,86 Prozent darunter liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Zusammenfassend erhält die Grid Dynamics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Grid Dynamics weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Grid Dynamics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Analysten haben die Aktie von Grid Dynamics in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 14 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 13,18 Prozent bedeutet und somit mit einer Einstufung von "Gut" einhergeht. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Grid Dynamics die Einschätzung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Grid Dynamics liegt bei 47,88, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".