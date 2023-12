Grg Metrology Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Metrology & Test-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 53,17 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für Metrology & Test nach RSI-Bewertung.

Die Stimmung für Metrology & Test hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Metrology & Test derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 17,58 CNH, während der Kurs der Aktie bei 14,74 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,15 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von +0,96 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Metrology & Test von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.