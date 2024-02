Grg Metrology Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Einschätzung einer Aktie basiert oft auch auf der Analyse von Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung spielen dabei eine wichtige Rolle. Bei Metrology & Test zeigt sich in der Analyse eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden positive Themen in Bezug auf das Unternehmen verstärkt diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment ergibt somit eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Metrology & Test derzeit bei 15,95 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs bei 11,8 CNH lag und somit einen Abstand von -26,02 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz -11,14 Prozent beträgt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Metrology & Test-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 30, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,07 und führt somit zu einem "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt also ebenfalls ein "Neutral"-Rating.