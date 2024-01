Grg Metrology Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Metrology & Test können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild. Aktuell zeigt die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität und eine "Gut"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für Metrology & Test in Bezug auf die Sentiment-Analyse.

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Metrology & Test-Aktie beträgt aktuell 16,9 CNH, was eine Abweichung von -19,29 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (13,64 CNH) darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 14,58 CNH (-6,45 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Metrology & Test somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Metrology & Test ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 79,77, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 54,65 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Metrology & Test in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Anleger-Stimmung.