Greystone Logistics Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

In den letzten zwei Wochen wurde die Greystone Logistics von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit dieser Aktie befasst haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Alles in allem lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung führt daher insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +10 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Greystone Logistics-Aktie der letzten 200 Handelstage (0,9 USD) mit dem aktuellen Kurs (0,99 USD) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (0,98 USD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,02 Prozent). Hier ergibt sich also ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Greystone Logistics-Aktie liegt bei 15,38, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating "Gut".

Die Dividendenrendite für Greystone Logistics beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.