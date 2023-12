Greystone Logistics Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die technische Analyse der Greystone Logistics zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,87 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,95 USD liegt. Dies ergibt eine positive Differenz von +9,2 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 1 USD, was zu einem Abstand von -5 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Greystone Logistics in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral eingestuft. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende besteht bei Greystone Logistics ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -8273,88 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Greystone Logistics-Aktie liegt bei 52 für die letzten 7 Tage, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 59,62 als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Greystone Logistics-Aktie basierend auf dem RSI.