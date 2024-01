Greyk Tech Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "HEALTHY EXTRACTS INC. [Common Stock]":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Für Healthy Extract liegt der RSI bei 15,43, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Healthy Extract-Aktie ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Healthy Extract diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind positive Themen dominierend, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 6,14 USD für die Healthy Extract-Aktie, was einen deutlichen Anstieg von 17,26 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 7,2 USD bedeutet. Die Bewertung auf dieser Basis fällt daher ebenfalls positiv aus. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 5,86 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Healthy Extract somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine Gesamtbewertung von "Gut".