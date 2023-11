Gresham House Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Gresham House derzeit als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Gresham House-Aktie beträgt der RSI7-Wert 25, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert 31,82 beträgt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen über Gresham House in den sozialen Medien deuten auf eine negative Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen haben sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Gresham House bezüglich der Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Gresham House wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderungen beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität im Netz generierte, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Gresham House in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Mit einer Dividende von 1,49 % liegt Gresham House im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (6,13 %) niedriger. Die Differenz von 4,64 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.