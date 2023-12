Gresham im Check!

Die Analyse von Gresham ergibt, dass es in den sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz gab. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Dividendenrendite von 0,55 Prozent liegt 12,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie zu einem unrentablen Investment macht. In fundamentalen Aspekten wird Gresham im Vergleich zur Branche als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 39,57 liegt, während das Branchen-KGV 106,74 beträgt. Auch technisch gesehen erhält die Aktie eine schlechte Bewertung, da der Aktienkurs sowohl unter der 200-Tage-Linie als auch unter dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung für die Gresham-Aktie.

