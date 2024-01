Gresham Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Gresham-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0,55 Prozent auf, was 12,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 13 Prozent in der Branche "Software" wird die Aktie daher als unrentables Investment angesehen und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Gresham-Aktie liegt bei 39,57, was 63 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 106 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "günstig" eingestuft und erhält daher ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Gresham-Aktie als Neutral-Titel betrachtet wird. Der RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 80 liegt und daher eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Gresham-Aktie mit 116,5 GBP derzeit um -7,8 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -17,01 Prozent, was auch zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.