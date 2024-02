Gresham Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Gresham war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass der aktuelle Kurs von 134 GBP um +10,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum 200-Tage-Durchschnitt bei -1,57 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Gresham mit -30,1 Prozent mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Software"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,8 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Gresham mit 25,3 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Gresham bei 39,57 liegt und damit 63 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" bewertet werden, was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.