Gresham Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die technische Analyse der Gresham-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 135,77 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 131 GBP liegt, was einem Unterschied von -3,51 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 122,18 GBP, was einem Unterschied von +7,22 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. In diesem Fall wird die Gresham-Aktie als "Gut" eingestuft.

Ein Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass die Rendite von Gresham in den letzten 12 Monaten um -30,1 Prozent niedriger lag als der Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors, und um 26,22 Prozent niedriger als der Durchschnitt der "Software"-Branche. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gresham mit einem Wert von 39,57 im Vergleich zum Branchenmittel von 106,57 deutlich günstiger ist und die Aktie daher unterbewertet ist. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gresham-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 32,26 und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Gresham-Aktie.