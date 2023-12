Gresham Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die fundamentale Analyse von Gresham zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 39,57 liegt, was deutlich unter dem Branchenmittel in der Softwarebranche (105,23) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis einen Wert von 50, was auf eine neutrale Position hindeutet. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überkauft, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von Gresham hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,1 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" und der Branche "Software" als Unterperformance gewertet wird. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein negatives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. Negative Meinungen häufen sich, und überwiegend negative Themen wurden in den Kommentaren angesprochen. Aufgrund dieser Anlegerstimmung wird die Aktie von Gresham als "Schlecht" bewertet.