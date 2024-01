Gresham Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI der Gresham liegt bei 55,56, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 70,83 und deutet auf eine "schlechte" Einschätzung hin, was die Gesamtbewertung auf "schlecht" festlegt.

Die Diskussionen über Gresham in den sozialen Medien zeigen keine eindeutigen positiven oder negativen Signale. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass Gresham als "neutral" einzustufen ist. Insgesamt ist die Anlegerstimmung in Bezug auf Gresham als "neutral" angemessen bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Gresham im letzten Jahr eine Rendite von -30,1 Prozent erzielt, was 22,42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Software" beträgt -8,6 Prozent, und Gresham liegt 21,5 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Gresham liegt derzeit bei 0,55%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,12% für Unternehmen aus der Softwarebranche. Mit einer Differenz von 12,57 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "schlecht" eingestuft.